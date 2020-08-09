Минск, , 16:54 — REGNUM Кибератаки на государственные интернет-ресурсы Белоруссии осуществили неизвестные хакеры, сообщает 9 августа Белорусский национальный Центр реагирования на компьютерные инциденты.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

По утерждению Центра, атаки были отражены.

«Технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили указанные атаки, однако по нашей информации начались проблемы с оборудованием», — указано в сообщении.

Уточняется, что атаки совершались 9 августа в 2:52 и 6:17 по местному времени и продолжались около одного часа каждая.

Напомним, ранее сообщалось о большой волне DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET, на сайты комитета государственной безопасности и министерства внутренних дел Белоруссии, а также на сайты белорусских СМИ ctv. by и sb.by.

Отметим, в Белоруссии 9 августа проходят выборы президента республики, в которых участвуют пять кандидатов — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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