Минск, , 16:34 — REGNUM В Белоруссии сторонники оппозиции должны проводить свои акции после выборов президента только на согласованных с властями площадках. Об этом 9 августа заявил президент республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко на избирательном участке President.gov.by

«Но если вы будете проводить демонстрации где попало в нарушении закона и будете мешать другим людям, то мы будем призывать вас к ответственности», — сказал Лукашенко, обращаясь к оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 августа, основной день голосования на выборах президента Белоруссии. При этом проголосовать досрочно можно было в течение пяти дней до 9 августа. Досрочным голосованием воспользовались 41,7% избирателей.

Явка на выборах президента Белоруссии в 14:00 по местному времени (совпадает с мск) превысила 65%.

Читайте также: Белоруссия перед выбором: Лукашенко намерен удержать власть — трансляция