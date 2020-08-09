Вашингтон, 9 августа 2020, 16:30 — REGNUM Сокращение американского военного контингента в европейских странах продолжается, сообщает 9 августа телеканал CNN.
По утверждению телеканала, речь идёт о возвращении домой 700 морских пехотинцев США, ранее размещённых в Норвегии для «сдерживания российской агрессии».
Напомним, морпехи США появились в Норвегии в 2018 году. Теперь же, отмечает телеканал, он отправятся домой в соответствии с планами Пентагона по сокращению военного присутствия в Европе.
Как после этого будет сдерживаться «неудержимая российская агрессия», телеканал не уточняет.
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