Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Сокращение американского военного контингента в европейских странах продолжается, сообщает 9 августа телеканал CNN.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению телеканала, речь идёт о возвращении домой 700 морских пехотинцев США, ранее размещённых в Норвегии для «сдерживания российской агрессии».

Напомним, морпехи США появились в Норвегии в 2018 году. Теперь же, отмечает телеканал, он отправятся домой в соответствии с планами Пентагона по сокращению военного присутствия в Европе.

Как после этого будет сдерживаться «неудержимая российская агрессия», телеканал не уточняет.

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