Минск, , 16:23 — REGNUM «Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», — цитирует состоявшееся 9 августа выступление Александра Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко President.gov.by

Общаясь с президентским пулом пропагандистов на избирательном участке, Лукашенко сказал: «Я долго думал, что же происходит. Вывод простой: деньги. Заплатил ‑ и неважно, какой паспорт… деньги есть, воюем, сражаемся. Так и у нас в стране, внутри происходит. Все решают деньги».

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«Ну, вы представьте, определенные сидельцы денег нахватали, миллионы вывезли, мы еще не все видим. То, что вы увидели с экрана телевизора, это копейки. Огромные деньги. Я их понимаю, что эти деньги могут им в жизни не понадобиться, поэтому они бросают сейчас это на противостояние с властями, авось получится. Авось на улицы выйдут, авось пристрелят, застрелят этого Лукашенко и так далее, и тому подобное. Разные версии, мы ничего здесь не исключаем, но работают деньги», — сказал белорусский лидер.

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«Поэтому, я думаю, завтра уже они отработают свои деньги, инвестиции эти освоят и успокоятся, и поймут, что жизнь-то одна. И те, кто сегодня противостоит власти, — жить-то нам придется вместе на этом клочке земли», — добавил он.

Оценивая как кандидата в президенты Светлану Тихановскую, возглавившую объединённый штаб оппозиции, Лукашенко сообщил пропагандистам: «Я не считаю этого человека главным конкурентом. Это вы сделали её главным конкурентом, и она искренне признаётся в том, что не понимает, куда попала и что делать».

По мнению руководителя постсоветской республики, программа у Тихановской хуже, чем у него. Лукашенко заявил: «Что это за программа — проведем нечестные выборы, победим в нечестных выборах, потом выпустим политических, экономических, наркоманов, уголовников. Выпустим, а потом проведем честные выборы».

«Объясните, что это такое?», — обратился Лукашенко к «президентскому пулу» на избирательном участке.

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