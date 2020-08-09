Москва, , 16:14 — REGNUM Причины задержания журналистов «Дождя» в Минске должны объяснить власти Белоруссии. Об этом 9 августа сообщается в заявлении Союза журналистов России (СЖР), обнародованного на официальном сайте.

«СЖР требует от властей Белоруссии объяснить причины задержания наших коллег», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что официальный Минск должен назвать местонахождение задержанных журналистов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в столице Белоруссии, где 9 августа проходят выборы президента страны, были задержаны трое журналистов телеканала «Дождь».

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