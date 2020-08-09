Бейрут, , 15:59 — REGNUM Министр информации Ливана Маналь Абдель Самад после взрыва в порту Бейрута подала в отставку. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ее заявление.

«Я подаю в отставку», — заявила Самад.

Министр информации Ливана также добавила, что не смогла оправдать ожидания жителей страны, поэтому приносит свои извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, склад с 2750 тоннами аммиачной селитры взорвался в порту Бейрута 4 августа. Взрывом уничтожило порт и разрушило окружающие районы. В результате ЧП также погибли более 150 человек.

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