Минск, , 15:25 — REGNUM Ряды объединённого штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской редеют: девять человек задержано, несколько человек скрываются. Среди задержанных — Мария Мороз, официально зарегистрированная Центризбиркомом Белоруссии как доверенное лицо Тихановской, возглавляющая её избирательный штаб.

«По нашей информации сейчас задержаны Мария Мороз, доверенные лица Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Дмитрий Тит, Павел Мельковский, Юрий Власов, Андрей Смоленчук, Николай Масловский, член команды Антон Сташевский», — сообщает объединённый штаб Тихановской.

Её муж Сергей Тихановский ещё 29 мая был отправлен за решётку. Он пытался баллотироваться кандидатом в президенты, однако власти не допустили этого. При этом популярного блогера зарегистрировали главой инициативной группы. Вскоре после этого он был задержан и арестован во время легального пикета в Гродно, где производился сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской.

Сергей Тихановский содержится в минском СИЗО МВД №1 («Володарка»). Там же находятся его сторонники, активисты команды его жены.

Известно, что Павел Мельковский получил 5 суток ареста, и 15 суток — Андрей Смоленчук. По неофициальной информации, они находятся в других изоляторах.

В объединённый штаб Светланы Тихановской вошли также Мария Колесникова — координатор избирательного штаба экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому также отказали в регистрации кандидатом в президенты. Сейчас он находится в СИЗО КГБ.

Накануне основного дня голосования, 8 августа Колесникову задержали сотрудники милиции и доставили в отделение, отпустив после непродолжительной беседы.

Сегодня, 9 августа стало известно, что в Москву уехала Вероника Цепкало, которая входила в триумвират объединённого штаба как глава избирательного штаба своего мужа Валерия Цепкало. Онтакже не был зарегистрирован кандидатом в президенты и был вынужден бежать вместе с детьми в столицу России.

Тихановская также эвакуировала своих детей — при содействии прозападной оппозиции и западных дипломатов их вывезли в Евросоюз.

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Напомним, в начале лета основными конкурентами Александра Лукашенко считались Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. После того, как Центризбирком отказал им в регистрации кандидатами в президенты, основным конкурентом белорусского правителя стала Светлана Тихановская.