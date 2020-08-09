Киев, 9 августа 2020, 15:27 — REGNUM На Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и в частности определением статуса крымскотатарского народа как коренного. Об этом 9 августа сообщается на telegram-канале офиса президента Украины со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, урегулирование данного вопроса на Украине давно назрело.
Украинский лидер также отметил, что после воссоединения Крыма с Россией, которое Зеленский называет «временной оккупацией» Крыма Российской Федерацией, вопрос защиты прав и законодательного определения отдельного статуса данного народа на Украине стал более актуальным.
Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко на протяжении пяти лет своего президентства неоднократно поднимал вопрос о статусе крымскотатарского народа. Так, в 2015 году Порошенко заявлял о разработке некой «дорожной карты» относительно предоставления российскому Крыму, который он назвал исторической родиной крымских татар, статуса национально-территориальной автономии в составе Украины. Еще спустя год, в 2016 году, он заявлял о создании рабочей группы для разработки изменений в основной закон Украины, касающихся права крымских татар на самоопределение.