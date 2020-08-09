Минск, , 15:02 — REGNUM Явка на выборах президента Белоруссии в 14:00 по местному времени (совпадает с московским) превысила 65%. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Центральная избирательная комиссия Белоруссии.

Напомним, что сегодня основной день голосования на выборах президента Белоруссии. При этом проголосовать досрочно можно было в течение пяти дней до 9 августа. Досрочным голосованием воспользовались 41,7% избирателей.

На 14:00 явка составила 65,19% избирателей.

По областям явка выглядит следующим образом:

Брестская область — 63,05%Витебская область — 67,35%Гомельская область — 75,83%Гродненская область — 65,75%Минская область — 64,21%Могилевская область — 72,57%Минск — 52,03%