Минск, , 14:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным разобраться в ситуации с задержанными под Минском гражданами России. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 9 августа, после того, как проголосовал на выборах главы Белоруссии .

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«С Путиным договорились разобраться по боевикам», — сказал Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что ситуация с задержанными под Минском гражданами России не повлияет на российско-белорусские отношения в целом.

Напомним, что ранее стало известно о письме на пяти страницах, которое Путин направил Лукашенко и в котором содержится информация о задержанных гражданах России. Президент Белоруссии сказал, что в настоящее время следователи рассматривают информацию из этого письма.

Также Лукашенко заявил, что упрекнул Россию в переход с братских на партнерские отношения.

«Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: «Мы будем строить с вами братские отношения», — рассказал Лукашенко о деталях телефонного разговора с Путиным.