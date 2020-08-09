Минск, , 14:00 — REGNUM Территорию Белоруссии покинула соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Вероника Цепкало. Об этом 9 августа сообщил источник в окружении ее супруга, бывшего кандидата на пост главы государства Валерия Цепкало, предает «Интерфакс».

Вероника Цепкало Iryna Pranovich

"Вероника Цепкало уехала из Белоруссии», — заявил источник.

Также он рассказал, что соратница Светланы Тихановской покинула страну из-за опасений того, что в ее отношении будет вестись уголовное преследование.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что она надеется на то, что после завершения процедуры голосования на выборах главы республики в стране сохранится мирная обстановка.