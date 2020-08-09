Минск, , 13:56 — REGNUM Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что она надеется на то, что после завершения процедуры голосования на выборах главы республики в стране сохранится мирная обстановка. Её слова после участия в голосовании на выборах 9 августа приводит портал tut.by.

«Будем надеяться, что все будет мирно», — заявила она по окончании участия в процедуре голосования на выборах.

Также Колесникова рассказала, что у нее достаточно простые планы — позавтракать, потом в компании Светланы Тихановской отправиться для участия последней в выборах, а там «как пойдет».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 августа соратницу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и главу избирательного штаба экс-кандидата Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали и позднее отпустили в Минске.