Калуга, , 14:30 — REGNUM Избирательная комиссия Калужской области утвердила списки кандидатов на депутатские мандаты в Законодательное собрание региона, сообщает 9 августа корреспондент ИА REGNUM.

Заседание Избирательной комиссии Калужской области Kaluga.izbirkom.ru

В бюллетенях для голосования в областной парламент будут включены представители от четырёх парламентских партии и семь политических партий, собравших подписи. Также завершилась регистрация кандидатов по одномандатным округам. Впереди, — наиболее активный период избирательной кампании. «Пока, слава Богу, нет черного пиара. А идет все рамках нормальных. И работа по сбору подписей, работа агитационная. Хотелось бы, чтобы так и продолжалось, чтобы каждый отстаивал себя, а не видел чёрное у другого кандидата, который рядом», — заявил журналистам председатель Избирательной комиссии области Виктор Квасов.

На территории Калужской области в период с 11 по 13 сентября пройдут выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления. Будет замещено 2515 депутатских мандатов. Для участия в выборах губернатора выдвинуто шесть кандидатов, на выборы в региональный парламент — 1006 кандидатов и в органы местного самоуправления — 4695 человек. Голосование состоится на 728 избирательных участках,

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