Минск, , 13:01 — REGNUM Никаких репрессий в отношении сторонников альтернативных кандидатов в президенты Белоруссии никто не предпринимал и не будет предпринимать. Об этом 9 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей СМИ.

«Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет», — заявил белорусский лидер, призвав исполнять закон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии пригрозил представителям средств массовой информации мгновенным ответом за попытку дестабилизировать ситуацию в стране.

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