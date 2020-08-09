Минск, , 13:00 — REGNUM Свою уверенность в том, что дальнейшие отношения между Россией и Белоруссией будут складываться в нормальном ключе, высказал действующий глава республики Александр Лукашенко. Об этом белорусский лидер 9 августа заявил журналистам после своего участия в голосовании на выборах президента Белоруссии.

«Что касается перспективы (отношений России и Белоруссии. — ред.), если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь!» — заявил нынешний белорусский президент, говоря о ситуации с задержанными под Минском 33 гражданами России.

Также он напомнил, что недавно адресовал упрек России в том, что она ввиду данных событий перешла с братских отношений с Белоруссией на партнерские, и ему в ответ на это в ходе недавнего телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил о своем намерении строить именно братские отношения.

Кроме этого, по словам Лукашенко, президент Путин пообещал прислать ему письмо со всей информацией по данному поводу, которой обладает в настоящее время Россия.

Помимо того, действующий президент Белоруссии рассказал, что он получил данное письмо и что это послание в настоящее время изучает Следственный комитет республики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что в последнее время во въезде в Белоруссию пограничным комитетом республики было отказано 170 гражданам с фальшивыми документами.