Минск, , 13:42 — REGNUM Ситуация в Белоруссии во время президентских выборов не выйдет из-под контроля гарантирует президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом белорусский лидер заявил 9 августа, сообщает БелТА.

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«Из-под контроля ничего не выйдет», — заявил Лукашенко, добавив, что это является главной задачей не только президента, но и действующей власти. Лукашенко также отметил, что в этом можно не сомневаться, «чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее».

По словам Лукашенко, утром представители государственного пограничного комитета доложили, что во въезде в республику в последнее время было отказано 170 гражданам, добавив, что на границе очень серьезный контроль.

«Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны», — подытожил он.

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Напомним, сегодня, 9 августа, в Белоруссии проходит основное голосование на выборах президента. Участие в голосовании принял действующий президент республики Александр Лукашенко. Участок, на котором отдал свой голос белорусский лидер находится в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.

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