Минск, , 11:16 — REGNUM Явка на выборах президента Белоруссии к 10:00 по местному времени (совпадает с московским) 9 августа составила 45,33%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина.

По словам Ермошиной, к 10:00 на выборах президента Белоруссии проголосовали 45,33% избирателей.

Стоит отметить, что граждане могли голосовать на выборах президента Белоруссии в течение пяти дней до основного дня голосования — 9 августа. В итоге досрочно на выборах проголосовали 41,7% избирателей.