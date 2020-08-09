Киев, , 11:08 — REGNUM Отрицательное отношение к поездке в Крым главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата украинского парламента Виктора Медвудчука выразил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Об этом премьер-министр Украины заявил в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 8 августа.

«Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким он бы ни был, кем бы он ни был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно», — заявил он.

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Напомним, о прибытии Виктора Медведчука в Крым в отпуск стало известно 2 августа. Отпуск на полуострове украинский депутат проведет вместе с семьей. На территорию полуострова Медведчук прибыл через пункт пропуска «Армянск».

Отметим, Киев считает Крым оккупированной Россией территорией, которая временно неподконтрольная Украине. Въезд на территорию полуострова не с территории Украины официальный Киев считает нарушением украинского законодательства и требует въезжать в Крым с материковой Украины.