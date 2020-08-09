Токио, , 10:53 — REGNUM В память об атомной бомбардировке, произошедшей в Нагасаки 75 лет назад, сегодня в городе прошла торжественная церемония, сообщает информационное агентство NHK. Главным посылом этого мероприятия, как и прошедшего накануне в Хиросиме, стал призыв к отказу от ядерного вооружения во всем мире.

С раннего утра люди собирались в Парке мира. Особыми гостями стали жертвы бомбардировки.

72-летний мужчина, чьи родители пережили ядерную бомбардировку, сказал: «я надеюсь, во всем мире настанет мир; мне бы хотелось, чтобы ядерного оружия больше не существовало».

В церемонии приняли участия и старшеклассники. Они сформировали цепочку, воспользовавшись ленточками, чтобы не касаться друг друга из соображений предосторожности.

Один из школьников выразил общее мнение: «жертвы бомбардировки становятся все более пожилыми, и вскоре нам, молодому поколению, предстоит задача создавать мирное будущее».

В католическом соборе Ураками прошла месса по погибшим. По последним данным, к концу 1945 года от атомной бомбардировки скончались 70 тыс человек.

В этот памятный день люди молятся о том, чтобы Нагасаки стал последним городом, подвергшимся атомной бомбардировке.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на сокращенный формат мероприятия, в нем приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и мэр Нагасаки Томихиса Тауэ, а также гости из разных стран, включая Россию. В 11:02 — ровно в то самое время, когда была сброшена бомба — участники почтили память погибших минутой молчания.

Премьер-министр в своей речи в Нагасаки пообещал, что будет добиваться ядерного разоружения. Однако правительство Японии отказывается подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия во всех странах мира. Напомним, что документ должны ратифицировать как минимум 50 стран, чтобы он вступил в силу. На данный момент это сделали 43 государства.

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