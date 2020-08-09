Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Возле отделения посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге собралась очередь из около 60 человек, желающих проголосовать на выборах президента республики. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в здании посольства республики находится избирательный участок номер 103, на который запускают по одному человеку.

Также указывается, что среди желающих отдать свой голос на выборах в большей степени присутствуют молодежь и люди среднего возраста и что полицейский на входе ведет выборочный досмотр вещей. При этом проезжающие мимо водители приветствуют очередь звуковыми сигналами своих автомобилей.

Кроме этого, сообщается, что входящим на голосование выдаются защитные маски и добавляется, что у входа на избирательный участок стоит инициативная группа наблюдателей, которая ведет подсчет явки избирателей.

Напомним, 9 августа в Белоруссии проходит процедура голосования на выборах президента страны. Граждане республики могут отдать свои голоса в России га избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.