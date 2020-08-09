9 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 10:42 — REGNUM



Брайан Хук U.S. Department of State

Стало известно, что специальный представитель США по Ирану и старший советник госсекретаря США 52-летний Брайан Хук покидает свой пост. Его обязанности будет временно исполнять 72-летний Эллиот Абрамс, но только в дополнение к своим обязанностям спецпредставителя США по Венесуэле. В этой связи госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Хук был моим координатором по Ирану более двух лет, он добился исторических по своему значению результатов в борьбе с иранским режимом». Сам Хук от каких-либо комментариев воздержался, но, как считает источник Reuters в Белом доме, решение об отставке Хука было принято «неожиданно и в самый последний момент, так как ничто не предвещало такого хода событий».

Он считался сторонником жесткой политики в отношении Тегерана, четко выполняя задание Белого дома «сломить Иран», усадить его через режим санкций за стол переговоров по новому ядерному соглашению. Тем более что ранее Помпео объявил о расширении санкций против иранских ядерной и ракетной военных программ, а Хук говорил, что «Вашингтон рассматривает возможность применения военной силы против Ирана, чтобы Тегеран не получил ядерного оружия». До самого последнего момента он проявлял повышенную дипломатическую активность, методом «челночной дипломатии» курсировал по странам Ближнего Востока, ратовал за сколачивание в регионе антииранской коалиции, делал соответствующие заявления. И вдруг, как пишет The New York Times, в Белом доме решили, что «Хук не справился с возложенными на него обязанностями и похоронил все оставшиеся шансы на дипломатическую инициативу с Ираном до окончания президентского срока Дональда Трампа». Правда, некоторые американские эксперты связывают отставку Хука с предстоящим обсуждением в Совете Безопасности ООН предложения Вашингтона о продлении действия международного оружейного эмбарго против Ирана.

Майк Помпео и Брайан Хук U.S. Department of State

Шансы на успех США оцениваются крайне низко из-за позиции Москвы и Пекина по этому вопросу. Но к этой комбинации Хук не имеет прямого отношения. Тогда в чем же дело, ведь отставка этого чиновника за три месяца до президентских выборов в США выглядит алогичной? К тому же он был одним из немногих, кто пережил чехарду во внешнеполитической команде Трампа. Да и президент Ирана Хасан Рухани недавно заявлял, что «Тегеран открыт для переговоров с США, если Вашингтон извинится за выход из ядерной сделки и выплатит компенсацию». Помпео на это реагировал следующим образом: «Мы рады вступить с ними в диалог, когда наступит подходящий момент, но условия, предполагающие, что мы будем выплачивать деньги иранцам, чтобы они могли разжигать террор по всему миру, просто нелепы». Тут дело не в репликах и обвинениях, которыми обменивались Тегеран и Вашингтон, а в том, что вопрос переговоров между ними не снимался с повестки дня. И он встал, даже, возможно, переговоры будут проходить, однако уже без Хука.

Хасан Рухани President.ir

В конце июля месяца представитель США по Афганистану Залмай Халилзад «неожиданно» заявил, что «США согласились провести встречи с Ираном, посвященные афганскому мирному процессу». По его словам, «для достижения и поддержания мира крайне значимо, чтобы был позитивно задействован регион, и мы даже согласились на организацию встреч, посвященных Афганистану, с Ираном, потому что мы также хотим, чтобы Иран выражал поддержку». Напомним, что в конце февраля США и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Но вести диалог с Ираном даже по Афганистану в рамках политики «максимального давления» не получается, а Трампу к выборам необходим конкретный результат, ведь он уже заявил о возможности сокращения военного контингента в Афганистане до 4 тысяч человек.

Американские солдаты в Афганистане U.S. Air Force

Как сообщает The New York Times, один из вариантов предполагает досрочное сокращение американского присутствия в этой стране к началу выборов президента США. Вашингтон дает понять, что Иран может содействовать поиску решения проблем. Возможно, в Белом доме будут пытаться вернуть отношения с Тегераном к «формуле Клинтон». Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем как-то рассказывала, что иранцы «вели себя конструктивно на ранних этапах американской кампании в Афганистане». По ее словам, «мало кто об знает, но тогда имели место почти ежедневные контакты между американским и иранским послами в Афганистане». А сейчас США по всем признакам начинают менять стратегическую логику действий в отношении Ирана, выставляя внятные достижимые цели. Пока, правда, только на афганском направлении. Времена Хука, а скоро, может быть, и Помпео, уходят.