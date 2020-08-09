Киев, , 10:27 — REGNUM На Украине после двух государственных переворотов (2004 и 2014 гг.) жить становится все хуже и хуже. Об этом 8 августа в интервью журналисту телеканала «112 Украина» заявил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

«Мы дотянули, но две революции мы пережили. И каждый раз после дотягивания до революции (так Пискун называет государственный переворот — ИА REGNUM) — от революции к революции становится все хуже и хуже на мой взгляд. Хотя если брать «оранжевую революцию» (2004 год — ИА REGNUM) в качестве той, которая была ключевой на сломе власти в Украине, то еще она имела позитивные последствия, потому, что так сказать больше украинского стало… но были и негативные вещи…», — отметил он.

Напомним, в Киеве дважды (в 2004 и 2014 году) происходили массовые протесты на площади Независимости (слово «площадь» в переводе на украинский язык — «майдан»). В 2004 году так называемый майдан состоялся в связи с проигрышем Виктора Ющенко на президентских выборах Виктору Януковичу. В результате были организованы массовые акции протеста, на которых присутствовало немало жителей западных регионов Украины и к власти в итоге пришел Виктор Ющенко. Его инаугурация состоялась в январе 2005 года. В 2014 году на Украине произошел очередной государственный переворот, в результате которого из состава страны вышел Крым, воссоединившись с Россией. Не пожелали оставаться в составе Украины также жители двух бывших восточных областей Украины, которые образовали Донецкую и Луганскую Народные Республики. Следствием последнего майдана стало также то, что Украина развязала гражданскую войну против ДНР и ЛНР, которая длится до сих пор.