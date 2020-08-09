Минск, , 09:30 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что кандидаты в президенты Белоруссии не равны «по уровню». Об этом она сказала сегодня, 9 августа, в основной день голосования в эфире телеканала «Беларусь 1».

Лидия Ермошина Rec.gov.by

По словам Ермошиной, политическая конкуренция хороша тогда, когда кандидаты равны по уровню, чего нельзя сказать о нынешних кандидатов в президенты республики. Тем не менее Ермошина подчеркнула, что выборы являются альтернативными.

«Конкуренция хороша тогда, когда кандидаты-конкуренты действительно примерно равны по уровню. Я не могу сказать этого о наших выборах. Тем не менее, в любом случае выборы альтернативные. Мы можем усомниться в конкуренции, но можем сказать об альтернативе. И это дает возможность избирателю определиться с выбором», — сказала председатель ЦИК Белоруссии.

Напомним, что в выборах президента Белоруссии участвуют пять кандидатов. Это действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит республикой с 1994 года, бывший депутат нижней палаты парламентаАнна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада"Сергей Черечень, а также домохозяйка Светлана Тихановская являющаяся супругой популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, которому Лукашенко не дал зарегестрироваться кандидатом в президенты. По оценкам экспертов основная борьба развернется между Лукашенко и Тихановской.

При этом Лукашенко ранее не раз давал понять, что Тихановская, по его мнению, не сможет быть президентом, так как якобы совершенно не разбирается в политике.