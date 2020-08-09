Минск, , 09:01 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что вечером основного дня голосования на выборах президента республики — 9 августа — на избирательных участках будет установлен пропускной режим, а бюллетеней будет выдаваться меньше во избежание скопления граждан. Об этом он заявила сегодня, 9 августа, в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ермошина призвала сограждан не тянуть с голосованием и приходить на избирательные участки в утренние и дневные часы, чтобы не создавать большого скопления людей, так как это опасно с эпидемиологической точки зрения.

«Ибо в вечерние часы, по крайней мере, оппоненты власти обещают скопление людей, и это значит, что в участковые избирательные комиссии будет установлен пропускной режим, будут запускать только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени, а их будут вечером выдавать меньше», — сказала Ермошина.

Напомним, что выборы президента Белоруссии проходят в условиях пандемии коронавируса. Чтобы избежать скопления людей на участках власти организовали досрочное голосование — отдать свой голос можно было в течение пяти дней перед основным днем голосования 9 августа. Правом досрочного голосования воспользовались 41,7% избирателей.