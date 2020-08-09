Минск, , 08:35 — REGNUM В ходе досрочных выборов президента Белоруссии явка составила 41,7% избирателей. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Центральная избирательная комиссия Белоруссии.

Напомним, что досрочно на выборах президента Белоруссии можно было голосовать в течение пяти дней перед основным днем голосования — 9 августа. По данным ЦИК республики досрочно на выборах главы государства проголосовал 41,7% избирателей.

Досрочное голосование в Белоруссии практиковалось и раньше, однако в период пандемии коронавируса такой формат позволяет избежать больших скоплений избирателей на участках.

Тем не менее противники досрочного голосования указывают, что контролировать процесс голосования наблюдателям в течение столь длительного времени — почти неделю — невозможно, что повышает риски фальсификации.