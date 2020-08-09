Минск, , 08:21 — REGNUM В Белоруссии сегодня, 9 августа, открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.

В основной день голосования — 9 августа — избирательные участки будут работать с 8:00 по местному времени (совпадает с московским) до 20:00. Всего для выборов президента Белоруссии образовано 5767 избирательных участков из них 44 — за границей (в белорусских посольствах и консульствах в 36 странах).

На дому смогут проголосовать те, кому здоровье не позволяет прийти на избирательный участок.

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов. Основной из них — это действующий президент республики Александр Лукашенко, который бессменно руководит Белоруссией с 1994 года. В ходе предвыборной кампании Лукашенко бросил в тюрьму двух своих опасных конкурентов — банкира Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского. В итоге они не смогли зарегистрироваться кандидатами. Однако оппозиция смогла продавить регистрацию супруги Тихановского — Светланы. В преддверии выборов она собирала многотысячные митинги в Минске и других городах в свою поддержку. Главный пункт предвыборной программы Тихановской — это проведение перевыборов главы государства в том случае, если она победит и станет президентом. Также Тихановская обещает выпустить всех политических заключенных.

Стоит отметить, что в Белоруссии есть практика досрочных выборов. По данным ЦИК республики досрочно за кандидатуру президента Белоруссии проголосовал аж 41,7% избирателей.