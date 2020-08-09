Киев, , 07:56 — REGNUM Украина не позволяла и не позволит себе вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах Америки, написал 8 августа на своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США», — написал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что и официальный Киев уверен в том, что со стороны партнеров Украины будет «не менее уважительное отношение» к «суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов».

По словам президента Украины, предотвращение вовлечения Украины во внутреннюю политику США для Киева является вопросом национальной безопасности. В связи с этим он выразил убеждение в том, что украинским гражданам нужно «воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе пытаться решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа пресс-служба офиса директора национальной разведки США опубликовала заявление директора национального центра контрразведки и безопасности Соединенных Штатов Америки Уильяма Эванины, в котором он обвинил Российскую Федерацию в очернении вице-президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена. В качестве подтверждения своих слов Эванина привел факт обнародования украинским депутатом Андреем Деркачем телефонных переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джозефом Байденом. «Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции — в том числе посредством огласки утечек телефонных звонков — чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии», — сказано в заявлении.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в переговорный процесс по Донбассу должны быть включены Соединенные Штаты Америки, так как без них якобы будет сложно добиться прекращения гражданской войны в Донбассе.

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