Минск, , 03:46 — REGNUM Свою квартиру в Минске покинула из соображений безопасности кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Об этом 8 августа сообщила журналистам пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

Красулина пояснила, что ситуация не является экстраординарной, такое решение было принято после задержания двух основных помощников Тихановской. По словам пресс-секретаря кандидата в президенты Белоруссии, в настоящее время Тихановская находится в Минске, для неё организована комната.

Точное местонахождение Тихановской не разглашается. Красулина уточнила, что рядом с кандидатом в президенты Белоруссии в настоящее время находятся члены её избирательного штаба и журналисты. Пресс-секретарь кандидата подтвердила, что планы относительно дня основного голосования на выборах президента Белоруссии у Тихановской не изменились.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии главы предвыборного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Марии Мороз. Она обвиняется в административном правонарушении. Кроме того, была задержана без объяснения причин соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Позднее Колесникову отпустили.

Напомним, Тихановская является основным конкурентом Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента Белоруссии, которые пройдут в стране 9 августа.

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