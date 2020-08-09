Вашингтон, , 03:02 — REGNUM «Очевидной шуткой» было названо заявление кандидата на пост президента США от демократов Джозефа Байдена о выборе им претендента на пост вице-президента страны. Такое уточнение сделал 8 августа официальный представитель избирательного штаба Байдена Ти Джей Дакло в своём Twitter.

Ти Джей Дакло «Ребята, это была очевидная шутка», — пояснил Дакло.

Также Дакло отметил, что кандидат в президенты США от демократической партии и бывший вице-президент Соединённых штатов Байден сам даст знать американцам, кто станет его напарником по предвыборной борьбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат на пост президента США Джозеф Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста телеканала Fox News, выбрал ли он уже кандидата на пост вице-президента страны. При этом просьбу назвать имя претендента Байден проигнорировал.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден определился с претендентом на пост вице-президента США