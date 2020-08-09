Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Заявление о намерении демократической партии «украсть» предстоящие выборы сделал президент США Дональд Трамп 9 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Американский лидер отметил стремление демократов отменить в ряде штатов требование о предъявлении документов, удостоверяющих личность, в ходе голосования на президентских выборах. По мнению Трампа, такое требование может быть выдвинуто исключительно с целью сфальсифицировать результаты голосования.

Трамп пояснил, что демократы хотят сделать попытку «украсть выборы», так как это, по словам президента США, «единственный способ, который может помочь им победить».

Кроме того, Трамп обвинил лидеров демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер в решении «взять в заложники» федеральную поддержку пострадавшим от коронавируса. Президент США отметил, что республиканцы найдут способ прийти к компромиссу с демократами по этому вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ряде шагов, которые распорядился сделать с целью поддержки экономики президент США Дональд Трамп. Решения были приняты американским лидером в обход конгресса, с которым так и не удалось достичь договорённости.

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