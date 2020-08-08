Минск, , 23:56 — REGNUM Соратницу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и главу избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали в Минске. Об этом РБК сообщил представитель штаба Бабарико.

По данным источника, представители милиции задержали Колесникову без объяснения причин на выходе из штаба.

«Начали выезжать (на авто) из парковки — заблокировал (дорогу) серебристый бус, вышли представители милиции, — сообщил собеседник. — Марию силой отвели в бус и уехали».

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и временный поверенный в делах США в республике Джеффри Джук обсудили ситуацию в преддверии президентских выборов.

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