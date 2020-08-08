Бейрут, , 22:54 — REGNUM Участники акции протеста, которые 8 августа заняли здание министерства иностранных дел (МИД) Ливана в Бейруте, отступили. Об этом в субботу, 8 августа, сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным журналистов, протестующих вынудили покинуть штаб-квартиру МИД местные солдаты, которые вошли внутрь здания.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа неизвестные, которые участвуют в акции протеста в Бейруте, заняли здание министерства иностранных дел (МИД) Ливана. Протестующие выступают за проведение экономических реформ и отставку правительства.

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