Бейрут, , 22:37 — REGNUM Жителям Ливана следует «избегать насилия» во время акций протеста. Об этом 8 августа говорится в сообщении посольства США в Бейруте на странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти США) поддерживаем их (жителей Ливии) в их праве на мирный протест и призываем всех вовлеченных (в акции протеста) избегать насилия», — говорится в сообщении.

В посольстве США также отметили, что народ Ливана заслуживает лидеров, которые «прислушиваются к нему».

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа Ливанское общество Красного Креста сообщило, что количество пострадавших в результате столкновений протестующих с полицейскими в Бейруте превысило 230 человек.

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