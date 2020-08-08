Бейрут, , 20:09 — REGNUM Для выхода из политического кризиса в Ливане необходимо провести досрочные парламентские выборы. Об этом, как передает телеканал «Аль-Маядин», сообщил 8 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб во время обращения к протестующим.

По его словам, данное предложение он планирует вынести на ближайшем заседании правительства.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа группа протестующих, требующих отставки правительства Ливана и проведения экономических реформ, заняла здание министерства иностранных дел (МИД) страны в Бейруте.

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