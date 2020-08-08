Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео призвал членов ООН не принимать Кубу в совет по правам человека. Об этом 8 августа он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Майкл Помпео Cia.gov

«Это возмутительно, что совет ООН по правам человека предложит Кубе, в которой существует диктатура, членство в своей организации», — отметил Помпео.

Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил Кубу в «торговле собственными врачами под видом гуманитарных миссий». Что имел в виду Помпео, он не уточнил.

Напомним, в 2019 года правительство США ввело визовые санкции в отношении официальных лиц Кубы, обвинив их в нарушении условий труда кубинских сотрудников здравоохранения.