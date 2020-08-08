Берлин, , 19:12 — REGNUM Ливан в ближайшее время получит €1,5 млн от Германии в качестве немедленной гуманитарной помощи. Об этом сообщила 8 августа пресс-служба МИД Германии в соцсети Twitter.

Деньги (сс)Michael Marcovici

«Германия предоставляет (Ливану) более €1,5 млн в качестве немедленной помощи», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в направлении Ливана уже вылетел рейс Германского общества Красного Креста (DRK) с 43 тоннами гуманитарной помощи.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате инцидента погибли 158 человек.

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