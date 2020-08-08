Солнечногорск, Московская область, , 18:16 — REGNUM Пока выборы президента в Белоруссии не состоятся, оценивать их прозрачность не стоит. Об этом заявила 8 августа официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на встрече с участниками молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Я не могу оценивать прозрачность выборов (в Белоруссии) до того, как они состоялись», — отметила дипломат.

При этом Захарова добавила, что оценить выборный процесс в Белоруссии должны будут иностранные наблюдатели, которые уже работают в стране.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к губернатору Минской области Александру Турчину в ходе поездки в Минский район, заявил, что если у аграриев есть возможность, пусть пойдут проголосуют на выборах досрочно, но не стоит отвлекать и «дергать» их на выборы во время уборочной кампании.

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