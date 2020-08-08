Минск, , 17:54 — REGNUM Главу предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом в субботу, 8 августа, пресс-секретарь кандидата Анна Красулина сообщила ТАСС.

«Мороз задержана для участия в административном процессе», — сказала Красулина, ссылаясь на обнародованное при задержании заявление.

Она выразила мнение, что до 10 августа (до суда) глава штаба кандидата в президенты не выйдет на свободу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центральной избирательной комиссии Белоруссии сообщили, что явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента страны за четыре дня составила 32,24%.

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