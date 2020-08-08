Москва, , 17:40 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике заявление властей Украины о Минских соглашениях. Об этом 8 августа она сообщила во время участия в форуме «Территория смыслов».

Критике подверглись слова о «непонимании» Минских договоренностей, которые были озвучены официальным Киевом.

«И президент, и представитель в контактной группе спустя пять лет после выработки Минских договоренностей и пяти лет попыток их реализовать, они сказали: «Мы не понимаем, что там написано». Так и бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: «Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, чтобы нам заново объяснили». Это говорит о том, что они не хотят решать этот свой вопрос», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также заметила, что внутренний конфликт на Украине будет разрешен лишь тогда, когда власти страны захотят этого.