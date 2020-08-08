Владимир Станулевич, 8 августа 2020, 16:34 — REGNUM Стиль реформирования Дальнего Востока и хабаровские волнения имеют несомненную связь. Рисковые решения, игнорирование интересов всех сторон — такой стиль управления неизбежно рождает протест. По тем же причинам Арктический регион может «неожиданно» повторить события на Дальнем Востоке.
На пресс-конференции в Москве 21 июля 2020 года вице-премьер и представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев озвучил создание Фонда развития Арктики. В него будет зачисляться 50% налоговых поступлений от арктических проектов с господдержкой и расходоваться на развитие северных регионов. Вроде бы хорошо, если бы несколько но.
У Юрия Петровича Трутнева идея «сложить все яйца» в мурманскую корзину. Средства фонда «поплывут» в незамерзающий порт, и это не предположения, а неизбежные последствия фантастических программ развития этого региона. Бумаг по Мурманску Москвой уже подписано много, а с финансированием проблемы. Юрий Петрович предложит направить на их выполнение средства фонда. По другим регионам таких программ не подписывали, а по Мурманску это уже обязательства государства! И арктические регионы будут финансировать интересы губернатора А. Чибиса и его покровителей.
Что фонд будет финансировать передел Арктики показывают предложения Минвостокразвития РФ, адресованные Архангельской области. Региону с лучшим в стране судостроительным кластером и лучшей в стране лесной отраслью предложено развивать образовательные учреждения и благоустраивать Архангельск. То есть взят курс на «высасывание» функций и кадров из арктических регионов в Мурманск, так как предлагаемые специализации лишают перспектив именно тех профессионалов, которые нужны в Мурманске на создаваемых предприятиях.
Еще один незамеченный момент. Единство страны обеспечивает вертикаль налогово-финансовой системы. А фонд, в сочетании с полномочиями его распорядителей, станет государством в государстве. Высказанные ранее опасения — не должно быть перераспределяющих налоги регионов «вторых столиц» против принципа «одна страна — одна столица» — реализуются. Налоговые поступления в особой, распределяемой узким кругом, кубышке напоминают «берите суверенитета сколько можете».Вслед за деньгами к кураторам фонда потекут и административные функции. Кто-то по-тихому создает под себя Арктический федеральный округ, Северный край?
Казалось бы хорошо — будущее за освоением арктического шельфа, Севморпутём и административное деление приводится к этому знаменателю. Но в варианте «Мурманск — столица Арктики» северные регионы получат зависимость от уязвимой конструкции и Норвегии, деньги которой проникли в мурманские структуры. По некоторым оценкам, половина малого и среднего бизнеса «незамерзающего региона» работает на норвежских деньгах или с их участием. О зависимости мурманских начальников от норвегов, и стоящих за ними «кровных братьев» — англосаксов, можно только догадываться. Что Мурманск часто смотрел на Запад, говорит давнее и недавнее прошлое. Интервенция на Север России началась весной 1918 года с решения Мурманского совета принять «помощь» англичан. А бывший министр иностранных дел РФ, один из создателей Баренц-региона, нынешний враг России и гражданин США Андрей Козырев, идя в 1995 году в депутаты Госдумы РФ, выбрал Мурманск ‑ и дважды успешно набирал голоса.
Судя по тому, что распоряжение правительства РФ о ТОР «Мурманск — столица Арктики» долго лежало на столе премьера РФ неподписанным, и было подписано только когда М. Мишустин ушел в отпуск по COVID, Москва видит опасность «мурманской конструкции». Но не корректирует ее, и напряжения в Артике, похожие на те, которые привели к дальневосточным «неожиданностям» накапливаются, а платить за «разбитые кем-то горшки» придется ей.