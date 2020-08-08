Москва, , 16:08 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала арест 33 граждан страны в Белоруссии провокацией. Об этом 8 августа она сообщила во время выступления на форуме «Территория смыслов».

Захарова подчеркнула, что данный инцидент является провокацией третьей страны, какой именно — она не уточнила.

Напомним, 29 июля 2020 года правоохранительные органы Белоруссии арестовали 33 граждан России, обвинив их в стремлении дестабилизировать ситуацию в республике. Официальный Минск объявил задержанных в сотрудничестве с частной военной компанией «Вагнер».

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