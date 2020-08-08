Анкара, , 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции. Об этом 8 августа пишет Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«С глубоким прискорбием (власти Турции) восприняли весть о жертвах в результате крушения лайнера Air India Express, выполнявшего рейс Дубай-Кожикоде», — сообщили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в связи с авиакатастрофой Турция выражает соболезнования родным и близким погибших, а также всему индийскому народу и правительству Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в городе Кожикоде произошло крушение самолета, который следовал рейсом из Дубая. В результате ЧП погибли 20 человек, еще более 100 получили травмы.

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