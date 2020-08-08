Солнечногорск, Московская область, , 16:13 — REGNUM Задержание 33 граждан России в Белоруссии является подготовленной провокацией третьей страны. Об этом 8 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Захаровой, история с задержанием российских граждан в Белоруссии находилась в информационном пространстве как минимум неделю и подавалась белорусской стороной как спецоперация со стороны РФ по забросу в страну обученных людей для дестабилизации ситуации в стране.

«А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — заявила официальный представитель МИД РФ.

При этом, как отметила Захарова, неделю жили неделю данными событиями, обсуждали их, писали статьи, делали выводя и формировали будущее мировоззрение.

«Как сложно будет через неделю отказаться от этой убежденности, которая сформировалась за эти несколько дней, потому что признать свою неправоту всегда очень сложно», — также указала она.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что задержание 33 граждан России в отеле под Минском, вероятно, было организовано третьей страной.