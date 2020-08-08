Киев, , 16:00 — REGNUM Бывший депутат Верховной Рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна считает, что большинство жителей Киева — быдло. Так бывший народный избранник отреагировал на обнародование рейтинга кандидатов на пост мэра украинской столицы, в котором второе место после действующего мэра Виталия Кличко занял Андрей Пальчевский. Своими мыслями экс-депутат поделился 8 августа в социальной сети Facebook.

«Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве-таки большинство обычного быдла: сепарского, совкового, недумающего, продажного, которое мечтает о бесплатной халяве, зарплате в 4 тыс. дол. и пенсии в 1 тыс. дол. (которых и в Польше нет)», — написал он.

Украинского бизнесмена, телеведущего Андрея Пальчевского Барна назвал «кремлевским агентом», бывшим сотрудником КГБ, «информационным манипулятором», секретным сотрудником (сексотом).

«Киевлян еще ничего не научило как и большинство Украины. Неужели еще мало крови? А жаль», — написал Барна выразив надежду, что результаты выборов мэра Киева опровергнут его мысль и он будет горд за киевлян, как гордился ими в 2004 и 2013 годах по итогам массовых протестов в украинской столице (так называемый майдан).

Напомним, выборы мэра Киева состоятся 25 октября 2020 года.