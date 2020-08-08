Сургут, Югра, , 13:43 — REGNUM В Югре самым состоятельным депутатом гордумы Сургута стал представитель ЛДПР Евгений Барсов. Он задекларировал доход за 2019 год в размере 72 млн рублей, а также в собственности у него 26 квартир, десять самолётов, дорогостоящие автомобили и газопровод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Screenshot Vk.com/evgenii_barsov

Доходы Евгения Барсова за 12 месяцев увеличились более чем в два раза. В 2018 году он указал доход в 33,5 млн рублей. Помимо квартир и авиапарка, у Евгения Барсова задекларированы десять земельных участков, три автостоянки, автомобили Mercedes и Mitsubishi, десять нежилых помещений и собственный газопровод.

«Теоретически я стал богаче, но практически доходы чуть-чуть снизились», — прокомментировал Евгений Барсов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Самый богатый депутат Сургутской гордумы сообщил, что начинал трудовую деятельность электросварщиком на стройке.

«Потом я стал мастером, потом — прорабом, потом — директором кооператива. Кооператив был сперва пять человек и два сварочных аппарата, потом кооператив превратился в трест строительный. С маленького кооператива началась большая строительная компания, которая создавалась в течение 30 лет. Сейчас я крупными строительными проектами не занимаюсь, но небольшие и перспективные реализую», — сообщил Евгений Барсов об источниках своего финансового благополучия.

Евгений Барсов является президентом региональной общественной организации «Федерация самолетного спорта ХМАО-Югры». Благодаря ему в Сургуте появился аэродром для лёгкой авиации, а также единственная в России женская пилотажная группа «Барсы».

Тяга к небу, по словам депутата, у него с детства. Он родился на аэродроме в Туркмении.

«Мой папа был пилотом, мама — метеорологом. И всю свою сознательную жизнь они проработали в «Аэрофлоте». И я всё время был возле них. И мой сын, и моя дочь с детства на аэродроме», — поделился депутат.

Евгений Барсов также ответил на критику его покупки самолёта DC-3 («Дуглас») якобы за два миллиона долларов. Он заявил, что готов продать свой «Дуглас» за названную цену, чтобы купить ещё пять самолётов.

На самолёте «Дуглас», который является одной из достопримечательностей авиапарка-музея Евгения Барсова, привезли Знамя Победы и акт о капитуляции фашистской Германии из Берлина в Москву. На аэродроме сургутских «Барсов» проводятся экскурсии для местных школьников, которым рассказывают об авиации и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны.

Евгений Барсов отметил также, что шумиха в прессе по поводу его якобы несметного богатства перекрывает главное: он собственные деньги вкладывает в развитие Сургута, а не уехал куда-нибудь за границу вести праздный образ жизни.