Тбилиси, , 13:44 — REGNUM Грузия на сегодняшний день полностью готова к вступлению в состав Североатлантического блока (НАТО). Об этом 8 августа сообщил журналистам грузинский премьер-министр Георгий Гахария в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

«Мы продолжаем углублять партнерство по нашим стратегическим направлениям — это НАТО, США и Евросоюз. Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО», — заявил Гахария.

Также он отметил, что такую готовность хорошо видят и оценивают международные партнеры Грузии, и указал, что в стране намерены довести данный процесс до конца.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО, однако имеет «справедливые вопросы» к этим объединениям.