Москва, , 12:30 — REGNUM Превращение Закавказья в пороховую бочку являлось абсолютно неприемлемым. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, говоря о своем решении в 2008 году, когда он являлся президентом России, защитить Абхазию и Южную Осетию. Соответствующая запись 8 августа размещена на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

Как напомнил Медведев, 8 августа исполняется 12 лет со дня, когда Россия ответила на преступную политику тогдашнего президента Грузии — Михаила Саакашвили.

«Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо», — написал замглавы Совбеза РФ.

При этом он отметил, что Россия во всех обстоятельствах была за стабильность в соседних странах и не позволит нападать на своих граждан.

«Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире», — заключил Медведев.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года подразделения грузинской армии провели обстрел Южной Осетии из установок залпового огня «Град» и атаковали столицу республики, Цхинвал, при этом частично ее разрушив. Россия вынуждена была ввести войска в регион для защиты граждан Южной Осетии и в течение пяти дней выдавила грузинских военных из региона.