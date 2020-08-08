Киев, 8 августа 2020, 12:10 — REGNUM Telegram-бот, распространяющий персональные данные украинских военнослужащих, выявили представители офиса омбудсмена Украины. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
В данном списке содержатся данные о 6907 военнослужащих ВСУ. Для принятия соответствующих мер в службу безопасности Украины и национальную полицию были направлены письма. Указанный telegram-бот по информации ведомства продолжает распространять файл с персональными данными украинских военнослужащих и его необходимо »безотлагательно» заблокировать.
По информации источника, 6 августа в главном следственном управлении Национальной полиции Украины сообщили, что по указанному факту начато уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины («нарушение неприкосновенности частной жизни»).
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Михаил Ткач заявил, что обнаружил в своей квартиры признаки наличия прослушивающего устройства.