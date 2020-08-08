Каракас, , 12:12 — REGNUM Двое граждан США, обвиняемые в неудачной попытке морского вторжения в Венесуэлу, приговорены судом страны к 20 года тюремного заключения каждый. Об этом 8 августа сообщил генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Уильям Сааб на своей странице в соцсети Twitter.

«Они признали свою ответственность за факты (преступления, в котором их обвиняли — ред.)», — написал на своей странице Сааб.

Также он уточнил, что оба обвиняемых американских гражданина получили по 20 лет тюремного заключения, и указал, что ещё для десяти обвиняемых по данному уголовному делу расследование продолжается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года глава МВД Венесуэлы заявил о предотвращении властями морского вторжения боевиков из Колумбии в страну, при котором восемь из нападавших были убиты. Позднее президент страны Николас Мадуро сообщил, что вторгавшиеся планировали его убийство и что среди них было два гражданина США.