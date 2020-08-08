Барселона, Испания, , 11:58 — REGNUM Резолюцию о непризнании короля Испании Филиппа VI одобрил парламент автономного испанского сообщества Каталония. Об этом 8 августа сообщает газета El Periodico.

При этом пленарное заседание парламента состоялось после просьбы главы каталонского правительства (Женералитат) Кима Торры и на нём велось обсуждение «политической ситуации, вызванной кризисом испанской монархии».

«Парламент заявляет, что Каталония является республиканской, поэтому не признает и не хочет иметь никакого короля», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что династия Бурбонов — «историческое бедствие для Каталонии», и отмечается, что «каталонская республика» является «единственным» путем для независимости данного региона Испании.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 августа стало известно, что Хуан Карлос I, который отрёкся от испанского престола в 2014 году, в настоящее время находится в Объединённых Арабских Эмиратах.